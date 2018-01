Ahora se muestra

La bailarina, actriz y coreógrafa Magui Bravi está atravesando un verano de alta y múltiple intensidad en la que combina todas esas disciplinas en puestas que se realizan en Mar del Plata, Villa Carlos Paz y Buenos Aires donde, afirma, puede mostrar todas sus facetas como artista y qué tiene para dar

"más allá de una buena foto".



"Al principio era la bailarina y aparecía mucho eso de la imagen de una chica que bailaba y que quería mostarse. Pero más allá de la imagen, ahora estoy logrando que se vea lo que hago, lo que estudié", destaca Bravi durante una entrevista con Télam.



Dueña de un físico privilegiado que cultiva con un método fitness que impulsa y difunde, Magui asegura desde Mar del Plata que "cuando se abren las puertas hay que demostrar lo que una es capaz porque cuando la imagen es fuerte todo cuesta más porque se generan un montón de prejuicios".



En la costa argentina, la intérprete, de 30 años, integra el elenco de la comedia "Mi vecina favorita" que desde el 19 de diciembre sube a escena en el Teatro Lido con un elenco que encabeza Lizy Tagliani y que completan Diego Pérez, Sebastián Almada , Iliana Calabró y Cristian Sancho, entre otros.



"La Feliz" es una de las tres plazas (las otras dos con en Carlos Paz y Buenos Aires) donde se ofrece "Bollywood", creación de José María Muscari donde Magui oficia como directora de coreografía.



Pero, además allí, la escultural morocha participó el lunes último por primera vez como invitada especial de una de las funciones de "Wayra", el espectáculo que Fuerza Bruta ofrece en el Paseo Cultural Estación Sur.



"Con Fuerza Bruta tuve la posibilidad de tener una participación especial en un espectáculo difícil de describir a nivel impacto y estamos viendo si puedo repetir la experiencia en breve", revela todavía impactada por esa presencia.



Mientras, por si fuera poco, sostiene su actividad como conductora del ciclo turístico "Clave argentina" que Canal 9 emite los sábados a las 12.45, viene de debutar en el cine con el rodaje de la comedia "¿Qué puede pasar?", de Andrés Tambornino, y con protagónico de Darío Lopilato, y de grabar la miniserie "Gorda" que aborda la problemática del bullying.



Télam: ¿Cómo es estar atravesando un presente tan intenso?

Magui Bravi: Es un verano súper súper lindo, cargado de experiencias y con un abanico de posibilidades para mí donde puedo mostrar todas mis facetas como artista.



T: ¿Todo empezó con el baile? ¿La intención es seguir explorando?

MB: Bailar es algo que hago desde siempre y para lo demás me preparé mucho en todos los ámbitos. Y aunque la conducción no fue algo que me propuse, la actriz tenía muchas ganas de salir y tener la posibilidad de hacer cine me hace feliz porque sí es una búsqueda planteada.



T: ¿Qué hará en pantalla grande?

MB: Durante este año se va a estrenar la comedia "¿Qué puede pasar?" donde Darío Lopilato hace de un adolescente que quiere aprovechar un viaje de sus padres para hacer una fiesta en su casa, que es un sueño, y donde hago de Antonella, una de las chicas que van a la fiesta que se arma. Y hacia marzo empiezo a rodar un dramón en un policial dirigido por Nicolás Capelli ("El encuentro de Guayaquil", "Matar a Videla") donde hago de una oficial de policía de apellido Banchero que es compañera del "Puma" Goity que es el protagonista, y es genial asumir un desafío más grande y asumir otro tipo de personajes.



T: ¿Qué le suma "Mi vecina favorita" a su recorrido teatral?

MB: Mi personaje es el hilo conductor de la obra y es la que lleva el hilo de la trama. Y la verdad es que me pone muy contenta hacer comedia que es un género que hace rato vengo haciendo en teatro y me gusta mucho escuchar reír a la gente en platea. Sentir que los chistes funcionan es un placer extremo.



T: ¿Cuánto le aporta seguir vinculada al universo Muscari?

MB: Muchísimo. Yo ya había trabajado con él tanto arriba como abajo del escenario haciendo, por ejemplo, las coreografías para "La jaula de las locas". En el caso de "Boollywood" se puede apreciar un pensamiento de Muscari sobre la fama en la Argentina, sobre cómo funciona la farándula y sobre quiénes tienen lugar y quiénes no.



T: Acaba de padecer un robo en su departamento en el barrio porteño de Belgrano ¿Cómo lo vive?

MB: Me tomó de sorpresa. Me enteré 15 minutos antes de entrar a escena con Fuerza Bruta y es algo muy triste, muy desesperante porque quedó todo roto y me faltan muchas cosas. Pero solamente pienso que estoy bien y que mi novio, que estaba yendo para allá, llegó 15 minutos después de que pasara todo porque vivo de las experiencias y no de lo que tengo.