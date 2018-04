Adriana Aguirre reveló en una entrevista con PrimiciasYa sus deseos de ser madre a los 70 años, pero contó las trabas que tiene para cumplir un sueño que tiene hace rato junto a Ricardo García, su pareja.





Y luego, puso de ejemplos a los famosos argentinos: "Se puede hacer en Miami como Flor de la V, Ricardo Fort, Flavio Mendoza o Luciana Salazar. La idea es seguir su camino porque es una asignatura pendiente. Me gustaría muchísimo ser mamá. Hace años lo estoy buscando, no pude tener mi propio bebé y no fue fácil adoptar".





"Los años pasan y me gustaría ser mamá a través de ese método. Si se legisla en Argentina, lo haría acá. Sería la posibilidad de que una persona más gane un dinero y le dé felicidad a dos personas, como Ricardo y yo. Ese sería mi gran deseo, lo que la vida no me ha podido dar", cerró Aguirre.

"Lamentablemente, no hay legislación adecuada y no tenemos vientre subrogado. Al no tener la posibilidad de adopción, porque tarda muchos años, con Ricardo tenemos la idea de subrogar un vientre. Estamos juntando dinero porque es carísimo en el exterior, donde está aprobado", manifestó Adriana.