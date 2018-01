Adabel Guerrero se indignó con Sol Pérez y Fernando Bertona

"¡Son unos garcas!", escribió Adabel Guerrero en su cuenta de Instagram y realizó un extenso descargo contra Fernando Bertona y Sol Pérez, al advertir que plagiaron una de sus coreografías para el Bailando por un sueño 2017.



"¡Fernando Bertona y Sol Pérez plagiaron mi coreografía de tango del Bien Argentino 2017 para usarla en Show Match! Más me jode de vos Bertona que te la das de amigo y sabés que me agarré mal con Ángel por no querer pasarle mi coreografía a otra bailarina. Y vos, sin permiso, se la pasas a "la sobri de P" ¡Sos de cuarta! ¡Me habían avisado y no quise creer que era tan así la copia! Y como ese día no miré el programa, no lo había visto. Lo acabo de ver por YouTube. Habíamos dicho que esa coreo la bailábamos solo nosotros dos. Así habíamos quedado en año pasado. No tenés códigos", comenzó diciendo Adabel.

"Lo que más duele es la traición de una palabra. Se había arreglado que esa coreografía no se hacía el uno sin el otro porque esa coreografía ya me la habían pedido y no quise darla. Porque la considero mía. Fue un trabajo de casi un año con un profesor para armarla y luego darle forma para bailarla con quien la bailé. No respetar el trabajo de una persona ni la palabra me genera mucho dolor y bronca", siguió.



"Lamento el que piense diferente a mí. Tendrá otros códigos y otros criterios. Tendría que haberla registrado, pero sigo confiando más en la palabra y en los códigos. Y sí. Saco a @lasobrideperez que no tiene nada que ver en esto. En todo caso no es más que cómplice. Fer será buena persona pero se cagó en mí, para mí eso es suficiente", concluyó.