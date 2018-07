Actor de "Vikingos" detenido en un avión por discutir con su mujer

Jonathan Rhys Meyers fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles este fin de semana. Según informa TMZ, el actor de "Los Tudor" y "Vikings" habría mantenido una fuerte discusión con su mujer Mara en un vuelo con destino el aeropuerto de LAX.





En concreto, durante esa discusión, Rhys Meyers fue agresivo verbalmente con su mujer, maldiciendo y alzando la voz. Algo que perturbó a otros pasajeros, que no dudaron en quejarse al personal del avión. Pero la detención no se debe a esto, si no que al final del enfrentamiento, el actor acudió al baño para tranquilizarse y fumar un cigarillo electrónico. Esta es una violación de la ley federal, y cuando le llamaron la atención por ello y le pidieron que parase, se negó.





Una vez que aterrizaron en Los Ángeles, el actor fue detenido pero negaba todos los cargos. La policía del aeropuerto llamó al FBI, pero estos no vieron motivos para acudir a LAX y finalmente Rhys Meyers fue liberado. Por el momento no han trascendido informaciones oficiales al respecto, pero los rumores apuntan a que el actor podría haber estado bebiendo, lo que podría explicar su "violento" y rebelde comportamiento en el vuelo.