A los 82 años y tras 6 años separado de Carmen Barbieri , Santiago Bal no pierde las mañas y hace pocas semanas presentó a su jovencísima novia, Claudia "Calu" Pulignano, de 24 años.





El humorista y la rubia se mostraron sin problemas y sin tapujos. Más allá de que su diferencia de edad aún dé qué hablar, los protagonistas de esta historia están dispuestos a enfrentar las críticas y a vivir su relación sin importar las opiniones ajenas.





La historia de amor empezó gracias a la valentía de Pulignano, que encaró al humorista en la puerta de un teatro marplatense. "Le dije si podía hablar con él, le conté que era su admiradora y si podíamos ir a tomar algo juntos", contó ella en una entrevista. Y Bal no pudo negarse.





"Yo sé lo que siento y nunca me importó lo que diga la gente. Yo tengo sentimientos con él. A mí me encanta la tele igual, pero en este caso no es por la tele", aclaró la joven.





Lo cierto es que el romance sigue viento en popa y, en una nota con Mauro Calvagna para Canal 26, Carmen opinó sobre la relación que mantiene su ex con la muchacha: "A Santiago su nueva novia lo hace sentir joven y está bien", indicó.







"Yo sigo estando para él, lo cuidé mucho cuando estuvo mal de salud. Le armé hasta un departamento especial para que él pudiera estar mejor. Ahora está bien junto a su nueva novia", resaltó Carmen.