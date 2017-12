A pura lágrima

Catherine Fulop lloró en el programa de Luis Novaresio "Debo Decir" por AméricaTV al hablar de la crisis que atraviesa Venezuela, su país natal.

"Se están muriendo nuestros viejos. A Maduro le conviene que el pueblo se muera", dijo fuerte la conductora.

"Estuve armando los regalos de Navidad: pasta dental, cepillos de dientes, medicinas, hipertensivos, pastillas anticonceptivas para mis sobrinas. Y no es que mi familia no pueda comprarlas, porque sí pueden, pero no hay", relató al borde del llanto.

Fulop vive en la Argentina hace muchos años pero todavía tiene en Venezuela a su madre, dos de sus hermanas y sus sobrinas.

"Me encantaría tener nacionalidad argentina porque eso me garantizaría poder ir a mi país", aclaró.