A los 49 años, Jennifer Aniston lució sus abdominales

Jennifer Aniston se encuentra en Portofino rodando la nueva comedia de Netflix , Murder Mystery.





La famosa aprovechó su día libre el lunes para descansar y tomar sol en la piscina.





La actriz de Friends lució un pequeño bikini azul resaltando su bronceado y mostró su envidiable figura tonificada con abdominales marcados.





jennifer aniston 04.jpg Jennifer Aniston mostró su escultural figura y abdominales marcados en Portofino (Backgrid UK/The Grosby Group)



Con su famoso cabello dorado recogido en un moño, gafas de sol oscuras y sin una gota de maquillaje, sigue siendo una de las más bellas de Hollywood a sus casi 50 años.





Fanática del yoga, la intérprete sigue un estilo de vida saludable que le permite mantener su increíble estado físico.





Jennifer ha sido captada en Portofino junto a Adam Sandler, su coprotagonista en Murder Mystery. Los actores interpretan una pareja de Nueva York buscada por matar a un multimillonario europeo.





Ambos trabajaron juntos anteriormente en el 2011 en la comedia romántica Just Go With It, que recaudó USD 215 millones en la taquilla mundial.





Según fuentes cercanas, la actriz se encuentra feliz y disfrutando de su trabajo en la comedia.





"Estaba de muy buen humor cuando inició el rodaje. Es más, Jen parece feliz cada vez que está en el set de grabación. El ambiente es genial", declaró un amigo de la celebridad.





A principios de año, Jennifer Aniston y Justin Theorux anunciaron su ruptura tras dos años de matrimonio.