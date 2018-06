A Carmen Barbieri le quisieron hacer el cuento del tío

Federico Bal denunció que a Carmen Barbieri quisieron hacerle el cuento del tío a través de un llamado telefónico.

"Llamaron a mi vieja diciéndole que había tenido un accidente. Suelen hacer esto para sacar información, para extorsionar y hasta para pedir dinero. Tengan mucho cuidado con esto, que no los agarren desprevenidos", comentó el actor desde Twitter

En la llamada telefónica le dijeron que quien hablaba era Federico Bal, que lo habían querido asaltar, que estaba golpeado y que le abriera la puerta de casa.

La directora artística de Magnífica pasó una dura noche en la que no pudo volver a dormir luego del llamado telefónico y contó que "por suerte, no volvieron a comunicarse, de manera tal que podría tratarse de un caso al voleo sin saber con quién se comunicaban, pero me quedé muy nerviosa. La pasé muy mal, la verdad. Me tuve que tomar un tranquilizante", aseguró Carmen Barbieri.