Lo insólito de la noticia no sólo pasa por la información pura sino por la falta de chequeo que algunos medios de comunicación llevan a cabo.

La nueva víctima de la desinformación fue Teté Coustarot, a quienes muchos le atribuyeron una nueva actividad privada que no realiza.

Se dijo que Coustarot realiza presentaciones donde le cuenta cuentos a señoras bajo el lema "cuentos para las abuelas".

Ante esto, PrimiciasYa.com pudo hablar con Teté para profundizar la noticia pero la animadora y locutora de Radio 10 fue tajante con su respuesta:

De todos modos, Coustarot se lo tomó en broma y afirmó que la idea no es mala: "Igual me parece una buena idea que la puedo poner en práctica. Todo lo que significa estar cerca de la gente y de trabajar me parece bárbaro. Genial la idea. Pero no se me ocurrió. ¡Cómo no se me ocurrió antes!"