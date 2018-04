Crearon un radar para salvar al mundo de los mosquitos asesinos

China desarrolla un radar especial sensible capaz de detectar mosquitos a distancias de hasta dos kilómetros, el cual podría salvar las vidas de personas a las que picaron los insectos más venenosos, inform{o The South China Morning Post.



El prototipo del dispositivo está en plena elaboración en un laboratorio de la Universidad Tecnológica de Pekín. El equipo de especialistas recibió más de 18 millones de yuanes (12,9 millones de dólares) del Gobierno para elaborar este radar usando las últimas tecnologías militares.



El mecanismo emite ondas electromagnéticas que permiten encontrar mosquitos y detectan distintas especies, distinguen entre sexos y determinan la velocidad de vuelo del insecto. Además, el radar tiene un sistema de antenas que habitualmente es usado por los buques de guerra para hallar misiles y aviones militares.



Los científicos confían en que las nuevas tecnologías les permitan detectar colonias de mosquitos, sus rutas migratorias y que también les ayuden a desarrollar nuevas estrategias para combatir la extensión de enfermedades trasmitidas por vectores.



Sin embargo, los científicos no pasan por alto las dificultades a la hora detectar organismos vivos tan pequeños. "Las alas de los mosquitos claramente difieren mucho de alas metálicas de un avión militar al igual que sus estructuras, formas y movimientos. El radar para la detección de mosquitos va a necesitar un conjunto completo de algoritmos nuevos", agregó Yi Zhenyuan, investigador de la Universidad Tecnológica de Harbin. Además, las ondas de radio emitidas por insectos son muy débiles y el ruido ambiente puede interferir en el proceso.



Según datos de 2017 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades transmitidas por vectores provocan cada año más de 700.000 muertes en todo el mundo. Los insectos transmiten enfermedades infecciosas como el virus del Zika, el dengue, la fiebre amarilla y la malaria.