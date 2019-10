HACER ARTE AL ESCRIBIR

Dos estudiantes escriben sobre papel durante una actividad grupal de caligrafía en el Centro Nacional de Exhibiciones y Convenciones en Shanghai, el 13 de octubre. Distinguidos artistas y 100 estudiantes participaron de la actividad de cara a la Feria de Importación Internacional de China, del próximo mes. Sus trazos se exhibirán luego de los eventos y actividades principales de la feria. FANG ZHE / XINHUA

MÁS BONOS EN YUANES PARA EL EXTERIOR

A fines de septiembre, los inversores extranjeros contaban con más bonos en yuanes, ya que el país continuó abriendo aún más su mercado de bonos al mundo exterior. El monto total de bonos en yuanes en manos de instituciones extranjeras conforme el depósito de China Central

Depository & Clearing Co aumentó un 19 % con respecto a finales del año anterior a 1,79 billones de yuanes (u$s 253 mil millones), según informó la compañía. El monto representó un aumento neto de 70,67 mil millones de yuanes desde agosto, y supuso el décimo mes seguido de aumentos

netos.



PANORAMA ESTABLE PARA LOS BANCOS CHINOS

La agencia calificadora de riesgo a nivel mundial, Moody´s, ha mantenido su perspectiva estable respecto al sistema bancario chino, mencionando liquidez estable y capitalización adecuada. Las políticas de gobierno flexibles apoyarán la calidad de activos de los bancos chinos durante los

siguientes 12 a 18 meses y su capital y liquidez continuará siendo satisfactoria, sostuvo Yulia Wan, vicepresidenta y analista senior de Moody´s, en un informe. El rendimiento de activos de los bancos también se beneficiará de la capacidad de pago de deuda mayormente estable de los

prestatarios estatales y de la aceleración de los bancos para deshacerse de los préstamos fallidos, de acuerdo con el informe.



LÍDERES EN LA PRODUCCIÓN DE PANELES LCD

Los fabricantes chinos de pantallas representaron casi la mitad de la participación en el mercado global de paneles de TV de cristal líquido en la primera mitad de este año, dominando la industria.

BOE Technology Group Co Ltd despachó la mayoría de los paneles, seguido por LG Display Co Ltd de Corea del Sur.

El investigador de mercado Sigmaintell Consulting de Beijing sostuvo que el total de envíos de pantallas LCD en todo el mundo fue de 104 millones durante la primera mitad del año, un 3,6 % más que en el mismo período el año pasado.



UN VEHÍCULO ESPECIAL CAMINO AL POLO SUR

El vehículo a todo terreno de producción china partió hacia el Polo Sur el 15 de octubre, como contribución a la 36º expedición a la Antártida del país. El vehículo rojo y amarillo, Nanji 2, o Antártica No 2, fue fabricado por Guizhou Jonyang Kinetics Co. Fue enviado al Instituto de

Investigación Polar de China en Shanghai el 6 de octubre. El vehículo es capaz de funcionar a - 41ºC. Puede emprender varias misiones, incluyendo el transporte de personal y materiales, exploraciones por tierra, hielo y mar, así como operaciones de búsqueda y rescate.



EL LOGRO DE LAS MARSOPAS EN CAUTIVERIO

La primera marsopa sin aleta del mundo criada en cautiverio en el Yangtsé en tener un padre que también nació en cautiverio, ha cumplido los cuatro meses de edad, marcando un avance en la investigación sobre tecnologías de cría artificial de especies en peligro de extinción. La cría hembra

nació en el Instituto de Hidrobiología a cargo de la Academia de Ciencias de China, en la provincia de Hubei, el 11 de junio. Su madre es una marsopa salvaje y su padre, de 14 años, es la primera marsopa sin aleta del mundo criada en cautiverio.



LA ECONOMÍA SE MANTIENE FIRME

La actividad económica se mantuvo sólida en China durante el mes de septiembre como resultado de una buena demanda local, con un resurgimiento de la producción, según una encuesta privada

del 8 de octubre.

El indicador económico de Caixin (PMI) de China aumentó por tercer mes consecutivo a 51,9 en septiembre, lo que señala la expansión económica más fuerte desde abril, señaló el grupo de medios Caixin y el proveedor de información IHS Markit. El índice se situó en 51,6 en agosto. Una lectura del PMI sobre 50 indica expansión, mientras que uno por debajo de esta cifra indica reducción.