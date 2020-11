Nuevas opciones para el café en la oficina  

Wang Jun ha caído en una acogedora rutina en una empresa multinacional en Beijing. La joven de 27 años compra café Starbucks en la máquina expendedora de su oficina todos los días hábiles. El precio es casi la mitad del de la tienda de marca de la planta baja y el tiempo de espera es casi nulo, por lo que no hay nada que pensar. Tomar una buena taza de café en la oficina es muy conveniente en la era relacionada con la pandemia, señaló Wang. “Estamos ocupados en el trabajo y no tenemos tiempo para comprar café en el local de abajo. Y los deliveries de café ya no pueden llegar a nuestra oficina debido a las medidas preventivas que adoptó el edificio”.