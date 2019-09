El Festival de Teatro de Wushen es una gran celebración de representaciones

artísticas y un centro de intercambios culturales.

Por CHEN NAN

A medida que él y sus amigos continuaban bebiendo y charlando, en la mente de Huang Lei comenzaban a surgir imágenes nítidas del pueblo de Wuzhen, ubicado a 1.270 kilómetros de Beijing, en la provincia de Zhejiang.

El renombre de Wuzhen se construye sobre un entorno acuático de una parte del pueblo, cruzado y entrelazado con puentes, canales, ríos y lagos pintorescos, con una arquitectura tradicional que se remonta a los inicios antiguos del pueblo.



Fue en 2003 que Huang, actor y director de cine, descubrió los encantos de Wuzhen y se enamoró de ellos al instante, y en esa cena en Beijing se imaginó al pueblo como un escenario gigante, el marco para un festival de teatro. “¿Qué tal si creamos un centro de formación de teatro o un festival de teatro en Wuzhen?”, dijo de golpe Huang, que en ese entonces enseñaba en la Academia de Cine de Beijing, a sus compañeros durante la cena, con el entusiasmo de alguien que acaba de tener un momento de inspiración. “Uno puede decir o hacer cosas tontas cuando toma mucho”, expresa Huang ahora, “así que realmente no tomé mi idea muy en serio.

La última obra de Stan Lai Uno Uno Cero Ocho;



Pero después de ese momento, no pude sacarme esa sensación nunca más y

estuve constantemente pensando en eso”. Huang tuvo muchas oportunidades para hacer justamente eso, porque después de

llegar a Wuzhen por primera vez a dirigir y protagonizar una serie de TV llamada Tiempo perdido, abrió un bar en el pueblo con el mismo nombre de la serie y era un visitante frecuente.



De forma inevitable, Huang, de 48 años, que se hizo famoso luego de interpretar el rol protagónico en la película de 1990, La vida sobre una cuerda, dirigida por Chen Kaige, comenzó a hablar seriamente con directores y guionistas de teatro, incluyendo Stan Lai y Meng Jinghui, sobre un festival de teatro en la ciudad del agua. Finalmente, el primer Festival de Teatro de Wuzhen se celebró en 2013, con Un sueño como un sueño como obra inaugural, la epopeya de ocho horas de Lai.



Desde entonces se han construido ocho recintos cubiertos, ubicados a corta

distancia uno de otro que irradian el atractivo de la antigua ciudad del agua. También hay espacios públicos al aire libre diseñados para la actuación. Los foros, talleres y presentaciones callejeras le dan al pueblo una atmósfera de carnaval durante el festival.

La séptima edición del festival se celebrará del 25 de octubre al 3 noviembre, con más de 140 presentaciones de compañías de teatro de 13 países, incluyendo Australia, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia y Japón.

El slogan del festival Ru huan ru xi Wuzhen (Más allá de lo real, un escenario en todo Wuzhen) transmite su aspiración para crear “experiencias surrealistas y de ensueño”. El objetivo es presentarle al público obras teatrales internacionales y ofrecerle al talento joven una plataforma desde la cual puedan lanzar sus carreras.

“Hemos construido un hermoso caparazón y con estas increíbles producciones teatrales, lo llenaremos de cultura”, señaló Huang. “Lo que comenzó como una idea loca se ha convertido en realidad”.



Las 28 producciones teatrales que se presentarán durante el festival fueron

seleccionadas por un grupo de directores de teatro, guionistas, actores y críticos, incluyendo la actriz Zhou Xun y el actor Pu Cunxin, dirigidos por el director de teatro Meng Jinghui. “El Festival de Teatro de Wuzhen es el lugar de encuentro de artistas de teatro internacionales, por eso invitamos a artistas que puedan traer vitalidad a la escena de teatro contemporáneo”, sostuvo Meng. “Para la audiencia puede ser una aventura estética porque algunas de las obras son vanguardistas e invitan a la reflexión”.



La participación de Meng en La casa de té, basada en la obra original del novelista y dramaturgo Lao She (1899-1966), recibió críticas diversas cuando abrió el festival del año pasado. En julio de este año, La casa de té se presentó durante la Fete d’Avignon, el evento anual de arte dramático contemporáneo que se viene celebrando hace 73 años en el sur de Francia.

La temática del festival de este año es yong, o “surgir”, sostuvo Meng, y las 28 obras se dividen en cinco categorías: surgimiento del director, espiral clásico, tsunami vanguardista, innovación y reacción académica.



La obra de apertura es Tres hermanas, dirigida por Yury Butusov y basada en la obra de Anton Chekhov que lleva el mismo título. La obra de cuatro horas será presentada por El Teatro Académico Lensovet de San Petersburgo. Para Butusov, considerado uno de los directores principales del teatro ruso contemporáneo, esta es la primera vez que trabaja en China, donde conoce mucha gente gracias a su obra La gaviota.



Dado lo que pequeño que es Wuzhen, es probable que durante el festival alguien se acerque a saludar a Huang, el hombre cuyo sueño borracho hace 12 años hizo que todo esto fuera posible. “La gente se me acerca en los restaurantes o me ve fuera sentado en un banco público durante la tarde, pero no me tratan como una celebridad”, señaló Huang. “Lo que nos atrae a todos aquí es una experiencia teatral increíble. De hecho, las personas vienen a Wuzhen, a sus teatros, por sus vías navegables y sus calles angostas, a una sola cosa: soñar”.