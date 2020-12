El mendocino Jorge Jr. Arias va por el título Fedelatín AMB

Por su parte, el cubano Peró Justiz, 28 años, oriundo de Camagüey, tiene 502 peleas como amateur; 13 en la Liga Semi profesional y 3 en el campo rentado con otras tantas victorias. Además, fue campeón mundial juvenil, olímpico juvenil, 6 veces campeón cubano y 2 panamericano y participó en los Juegos Olímpicos de Rió de Janeiro 2016.

El boxeador mendocino, que nunca interrumpió su entrenamiento a pesar de la pandemia, formará parte de una importante cartelera boxística, que organiza la promotora del “Chino” René Maidana y será televisada por la señal ESPN2.

Su entrenador, Jorge Arias, expresó que “el cubano es un boxeador de primerísimo nivel internacional, creo que es una gran oportunidad para el Jr. en su carrera. Hemos tenido una planificación con Pablo Alcaraz, (preparador físico) de nueve semanas, a pesar que Jorgito no dejó de entrenar pese a la pandemia”.

Al respecto, indicó que “cuando salió esta pelea, planificamos este período de entrenamientos, en el cual se trabajó mucho en la parte aeróbica por el tema de los 10 rounds y Pablo incrementó el trabajo de pesas. También hemos tenido la suerte de llegar con cuarenta rounds de guanteo, con la ayuda de los chicos de La Favorita, dos pesos pesados que se portaron muy bien con nosotros. El Jr. llega en su mejor momento a nivel personal y deportivo, vamos con muchas expectativas de traernos una victoria en este combate, que lo puede dejar en la historia del boxeo mendocino”.

“Sabemos que tiene un buen boxeo”

Por su parte, el boxeador lasherino comentó que “ya nos estábamos preparando por si llegaba a darse un nuevo compromiso. Cuando firmamos el contrato para esta pelea, aumentamos un poco la intensidad, pero ya veníamos entrenando firme por si se presentaba alguna oportunidad”.

Respecto a su rival del viernes, Jr. Arias consideró que “sabemos que es un ex olímpico, con buen boxeo, pero estamos muy bien entrenados. Hemos tenido la suerte de tener muy buenos sparrings, por lo que será una linda pelea. Creo que me llega este combate en el mejor momento de mi carrera, es la prueba más difícil que tengo, espero que me salga todo bien. Estos días previos estoy tranquilo, relajado, dispuesto a disfrutar de este mundo que es el boxeo y muy contento porque me siento muy bien física y anímicamente”.

Fuente y fotos Prensa Gobierno de Mendoza.