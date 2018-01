Beastie Boys editará sus memorias este año

Las demoradas memorias de Beastie Boys se editen, finalmente, este año. En una entrevista en Beats 1, Mike D anunció que el libro -que todavía no tiene título- estará a la venta "en el otoño [la primavera en el hemisferio sur]".Los miembros con vida del grupo, Mike D y Ad-Rock, han estado trabajando en las memorias desde 2013; originalmente, el libro estaba programado que saliera en 2015. Mike D reveló que todavía están trabajando en él y realizando algunos ajustes. "Estamos por terminarlo, y va a salir finalmente", dijo. "Como en muchas de las cosas que nos embarcamos, hay muchos falsos comienzos y, honestamente, direcciones que tomamos que luego nos damos cuenta que no eran las que debíamos tomar, pero va a estar saliendo en el otoño de este año."

En la entrevista, Mike D no especificó cuál es la dirección que el libro había tomado, pero puso énfasis en la importancia de mostrar el tiempo y todo lo que rodeó a la formación de Beastie Boys. "Para contar nuestra historia, tenemos que incluir el historial cultural del lugar del cual venimos", explicó. "Entonces, Nueva York en los ochenta, vos tenías toda esta increíble y emocionante música, arte, películas. Todas esas cosas tienen que converger para que se pueda explicar. Tuvimos la suerte de estar cerca de todo eso."

Respecto a la escritura, Mike D agregó que no será como una típica biografía musical. "No somos unos clásicos escritores", dijo. "Puedo decir de manera muy confidencial, no será como cualquier otro libro de música".

Fuente: Rolling Stone