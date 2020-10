Se cumplen 20 años del primer argentina en la NBA

El chaqueño Wolkowyski, en ese entonces con 27 años, sumó 11 minutos para Seattle SuperSonics, que perdió con Vancouver Grizzlies, en Canadá, por 94-88. En ese lapso, el expivote de Quilmes de Mar del Plata, Estudiantes de Olavarría y Boca Juniors, entre otros, capturó dos rebotes y propició una tapa.

Mientras tanto, en el tradicional Madison Square Garden de Nueva York, el bahiense Sánchez, por esos días con 23 años, vistió por 2m.27s. la camiseta de los Philadelphia Sixers, que vapuleó al local New York Knicks en ese cotejo inaugural de la temporada, por 101-72. El base, ex Real Madrid, aportó apenas dos asistencias en el breve tiempo en cancha.

Sólo para detallistas quedará el hecho de que 'Pepe' ingresó "cronológicamente antes" que el 'Colorado', puesto que el encuentro en Nueva York empezó más temprano que el de Vancouver.

"Fue algo muy especial, increíble, porque en el hotel Plaza, cerca del mediodía, el manager general del equipo, Billy King, me dijo que me cambiara que jugaba a la noche y a partir de ese momento no pude parar de hablar", contó el exjugador que forjó su carrera deportiva en la NCAA en la Universidad de Temple.

"En un mundo que no estaba globalizado, me comuniqué con mi familia (sus padres; su abuela 'Mimí' y sus hermanos Ana, 'Fefo' y 'Juanqui') y con mis amigos sin poder parar de hablar", agregó en una nota que concedió tiempo atrás a la revista Basquet plus.

"El técnico Larry Brown no era de poner novatos, pero Tony Kukoc se le acercó y le dijo que como ganábamos fácil que me pusiera para debutar y así cumplí el sueño", rememoró 'Pepe', hoy encargado general del proyecto Bahía Basket en la Liga Nacional (LNB)

Esa misma Liga Nacional había visto debutar al joven bahiense, casi seis años antes, con la camiseta del Deportivo Roca, con apenas 17. Al año siguiente se integró al Estudiantes de su ciudad natal (hoy Bahía Basket) y luego emigró a Estados Unidos para estudiar historia en la Universidad de Temple, además de ilusionarse con cumplir el sueño de participar de la competencia más importante en el básquetbol mundial.

Sánchez integró durante cuatro años el conjunto de los Owls de Temple, la franquicia universitaria desde la que saltó a los Sixers, en la temporada 2000

En el conjunto de Filadelfia, el bahiense cumplió 24 partidos, luego vistió las camisetas de Atlanta Hawks (cinco encuentros, 2000-2001) y Detroit Pistons (nueve, 2002-2003).

El chaqueño Wolkowyski, en tanto, disputó dos temporadas en la NBA tanto con Seattle SuperSonics (34 partidos, 2000-2001) y Boston Celtics (siete, 2001-2002).

Ambos jugadores integraron la nómina del seleccionado albiceleste subcampeón del mundo en Indianápolis 2002 y ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Atenas 2004, las máximas conquistas de un plantel que se erigió -por aquellos años- en referencia de excelencia.

Los dos argentinos también oficiaron como una suerte de "adelantados" de otros compatriotas que luego pasaron por la Liga más competitiva del mundo.

En esa nómina brilló Emanuel Ginóbili pero también resultaron protagonistas Luis Scola, Andrés Nocioni, Carlos Delfino, Fabricio Oberto, Walter Herrmann, Pablo Prigioni, Nicolás Laprovíttola, Nicolás Brussino y Patricio Garino.