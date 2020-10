"Ojalá que Campazzo vaya a la NBA"

"Pienso que los Juegos Olímpicos se harán pero me baso en pensamientos propios, no tengo ningún tipo de dato o información. Es más un deseo", apuntó.

Asimismo, Delía, que estuvo siete meses sin club y sin actividad por pandemia, reconoció que fueron tiempos "duros" aunque aclaró que para la competición local no teme "por un nuevo parate" porque hay protocolos.

Además del interno, Trieste cuenta con Juan Manuel Fernández -base-, algo que lo puso "contento" por compartir plantel.

"Este año me encontré con un club que me sorprendió. Me sorprendió la gente. Es un equipo familiar muy ordenado, serio (con un sponsor muy fuerte como es Allianz) y con aspiraciones de crecer. Compraron el conjunto hace un año, quieren subir y entrar a la EuroCup, es una buena situación", cerró Delía en una entrevista con Básquet Plus.