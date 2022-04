A falta de tres partidos de la fase regular, los Lakers no pueden quitarle a San Antonio Spurs (34-45) la décima y última plaza para el repechaje (el denominado play in) clasificatorio para los play offs. Justamente los Spurs batieron a Denver Nuggets 116 a 97 en un partido en el que una vez más Facundo Campazzo no tuvo minutos de juego.