¿Luis Scola se retira a fin de año?

"En el Varese la paso bien y me divierto. Todavía no he resuelto nada sobre mi retiro" expresó el ala pivote, de 40 años, al periódico local 'La Prealpina'.

"Es la situación perfecta para esta etapa de mi carrera", dijo el máximo goleador histórico de los seleccionados 'albicelestes', en referencia a su permanencia en el conjunto de Varese (récord 4-5), con el que disputa únicamente la Liga Italiana de primera división (Legabasket).

scola.jpg

"Jugar un solo partido por semana me permite disfrutarlo mucho y sostener un ritmo más elevado", sostuvo el exjugador de Toronto Raptors, Houston Rockets, Phoenix Suns, Brooklyn Nets e Indiana Pacers, todos de la NBA

"En estos momentos no me gusta tanto viajar y siento que la oportunidad de vincularme con el Varese me permite permanecer mayoritariamente con mi familia y descansar el cuerpo", explicó Scola.

El goleador de la Liga Italiana, con una media de 22,9 puntos por partido, se permitió también pensar en su futuro y deslizó que existe "la posibilidad de permanecer dos o tres años en Varese y luego evaluar qué hacer más allá del básquetbol", dijo.

Sin embargo, Scola aclaró que "todavía no he resuelto nada sobre mi retiro y las opciones posteriores se evaluarán más adelante", manifestó.

Varese, equipo dirigido por Massimo Bulleri, enfrentará mañana al líder Armani Milano (9-0), a partir de las 17.30 local (13.30 de Argentina), por la décima jornada.

Otros encuentros programados para mañana son: Treviso-Pesaro (Carlos Delfino y Ariel Filloy); Reyer Venezia (Bruno Cerella)-Trentino (Andrés Forray); Virtus Bologna-Banco di Sardegna Sassari; Reggio Emilia-Cremona y Brindisi-San Bernardo Cantú.