"Mi consejo para cualquier jugador del mundo que tenga la posibilidad de ir a la NBA es siempre que vaya. El único ejemplo es que seas muy joven y esperes un año y no es el caso de Facundo Campazzo y de Gabriel Deck, ellos tienen el nivel para jugar y si tienen la oportunidad tienen que ir a la mejor liga del mundo, tienen que tratar de conseguir lo máximo y no hay ninguna razón para no ir a la NBA", aseveró Luis Scola.

campazzo-deck.jpg

Asimismo Luis Scola añadió: "Yo creo que Facundo Campazzo tiene nivel para jugar en la NBA, no sé qué factores se van a dar para que le salga bien, pero incluso si le va mal tiene que ir a la NBA. Tienes que ir donde estén los mejores. En mi época la distancia se había acortado un poco, pero creo que ahora la distancia es enorme y si tienes la oportunidad de jugar allí hay que aprovecharla".

En diálogo con Radio Marca desde Italia donde empezó la temporada en el Varese, Luis Scola, además de resaltar el nivel de Facundo Campazzo y Gabriel Deck, manifestó: "Me siento muy bien físicamente, me siento capaz de competir donde sea, me quiero sentir bien para ir entrenando y jugando".

"Cuando fui a jugar el Mundial de China fui a jugarlo sin ninguna expectativa de nada, de hecho sentía que había más oportunidad de retirarme, no porque no pudiera seguir jugando sino porque tenía que ser un proyecto que me ilusionara y cuando me llamó Ettore Messina me entraron esas ganas y cuando descubrí Italia vi un país que me encantó y tras la pandemia quise seguir aquí para jugar", señaló Luis Scola.

scola1.jpg

Además comentó: "No me arrepiento de nada en mi carrera, hubo opciones para jugar en otros equipos, pero no está bien que lo mencione porque tienen sus dinámicas internas y no tengo la necesidad de decirlo. He jugado en China, en Canadá, en España, en Estados Unidos y lo de Italia era un poco más ampliar esas fronteras".

"El básquet para mí es una experiencia de vida, una oportunidad de aprender cosas. No me arrepiento de ninguna decisión que tomé porque además me fueron bastante bien en todas. Sería un poco injusto pedirle a mi carrera algo más de lo que me dio", expresó Luis Scola.

Luis Scola también habló de Lionel Messi: "Soy tan fan de Messi que en cuanto el dijo que se quería ir del Barça mi cabeza inmediatamente pensó que había que irse del Barça, y luego cuando se quedaba pensé que lo mejor era quedarse porque yo soy tan fan de él que lo único que quiero es que le vaya bien".

"Lo que hizo Messi en el Barcelona no va a cambiar y ahora se quedó, pero sí que es una situación rara el pensar en él con otra camiseta. Esperamos lo mejor para Messi y también para el Barcelona que es un gran club", dijo Luis Scola.