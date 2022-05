Luca Vildoza disfruta su presente en Milwaukee Bucks

Luego de las lesiones que lo alejaron de New York Knicks sin haber podido jugar en el inicio de la presente temporada, el talentoso base reconoció: "Todo lo lo usaba para que me ayude a levantar la moral. Cuando me operé estaba bastante caído. Mi familia, mis amigos, mi novia, me ayudaron un montón y me bancaron mucho. Pasé por altibajos, pero llegó el momento de disfrutar todo esto que me está pasando y ahora me siento un niño en Disney", valoró el marplatense en TyC Sports.