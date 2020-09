LeBron James no fue elegido MVP y estalló de bronca

"Me cabreó. Esa es mi verdadera respuesta", dijo el Rey LeBron ante la prensa luego de la victoria de los Lakers ante los Denver Nuggets por 126-114 en el primer partido de la final de la conferencia Oeste. "De 101 votos, tuve 16 en primer lugar. Eso es lo que me enojó más que nada. No digo que el ganador no mereciera el MVP, pero eso me cabreó", afirmó LeBron James.

lebron-james1.jpg

A sus 35 años, el alero Lebron James ganó el premio MVP cuatro veces y quedó segundo en los votos en otras cuatro. En su carrera jugó nueve finales de la NBA y conquistó tres campeonatos, dos con Miami Heat y uno con Cleveland Cavaliers.

"Terminé en segundo lugar muchas veces en mi carrera, ya sea por un campeonato, ahora cuatro veces como (candidato al) MVP", señaló. "Nunca vine a esta liga diciendo que me dejaran ser MVP o ser campeón. Siempre he dicho que quiero mejorar cada día, y esas cosas se arreglarán solas. Pero algunas cosas están fuera de mis manos, algunas cosas no las puedes controlar. Pero me cabreó", se sinceró LeBron James.

Giannis Antetokounmpo, otra vez MVP

Las declaraciones de James llegaron horas después de que la NBA anunciara que Giannis Antetokounmpo, la estrella de los Milwaukee Bucks, fue el ganador del MVP por segunda temporada consecutiva.

Giannis-Antetokounmpo.jpg

En una votación en la que participaron 101 periodistas, el griego fue elegido en el primer lugar por 85 de ellos, mientras que los otros 16 optaron por LeBron James.