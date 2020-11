La Liga Nacional tiene confirmada la fecha de la vuelta

"La Liga vuelve lo más pronto posible después de la ventana. Vamos a tener una reunión con los clubes en los próximos días, y va a continuar en Capital Federal", aseguró Borro, en declaraciones al programa "Uno contra Uno".

El viernes, el Comité de Crisis conformado por la CABB y la Asociación de Clubes se reunió con el Ministerio de Turismo y Deporte, encabezado por Matías Lammens, para acordar los términos de la vuelta.

Será una nueva modalidad, con estrictos controles de un flamante protocolo y el permanente monitoreo del Ministerio y el Comité de Crisis.

Es que, según admitió Borro, lo que falló fue el control interno dentro de las dos burbujas que se montaron para iniciar la competencia, donde los equipos permanecían dentro de un hotel cada Confederación y solo jugaban en una cancha (Obras o Ferro).

"La reunión con Lammens fue positiva, con la intención de continuar. Nosotros, con Gerardo Montenegro, y con Diego Grippo veníamos analizando el parate. Íbamos a salir en conjunto con el Ministerio a comunicarlo", explicó Borro.

Y agregó: "Nosotros nos hacemos responsables, pero no puede volver a pasar esto. Que después de siete meses, en el medio de una pandemia, ocurra esto, es un despropósito. La Liga Nacional tiene que seguir".

"Si no se cumplen los protocolos, la distancia, los barbijos, no se están cuidando, y no se cuidan entre ellos. El juego es casi seguro que no contagia", remarcó.

"Hubo fallas en todos los eslabones. Los responsables siempre somos nosotros, los dirigentes. Pasamos esta crisis, pero el básquet argentino es fuerte. Vamos a salir fortalecidos de esta situación", resumió.

La semana pasada, el Ministerio de Turismo y Deportes, junto con el de Salud, resolvieron suspender la competencia, luego de registrarse al menos 45 casos positivos en coronavirus entre las delegaciones de equipo y árbitros, uno de los cuales permanecía internado.