Julio Lamas se retiró del básquetbol y llegaría al fútbol

lamas-1.jpg Julio Lamas dejó el básquetbol y su futuro estaría en el fútbol

"En primer lugar a tres personas: mi mamá, María Vicenta, que me dio todo y me cuidó; León Najnudel, quien me brindó conocimiento y oportunidades con total generosidad; Y Alejandra Rebora, mi compañera, la persona que me apoyó y ayudó siempre. Sin ellos no hubiera sido lo mismo", continuó.

"Luego, un especial agradecimiento a los clubes y a las federaciones nacionales que me eligieron y confiaron en mí. A sus directivos. A todos los compañeros que tuve en cada uno de los cuerpos técnicos que conformamos", siguió el coach de 57 años de edad.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCca2ldruvEc%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAEE9VLGrigZCeMxMd0ZAgHZAKpZBWpJfmsZBedCOfQyohYzkhplmdwsMOZBHGSq7BN58UA5YonBYYqAZBbuSwcIMDxZCgC75SKRzNld2XaXowwfNFGAINOIMAlwrWloZBHj8aP2sLD95LfOSNdY5t62VVDvZCp7ktCG0so1D7XDmB2LRmRfuQt8tQZD View this post on Instagram A post shared by Julio Lamas (@juliolamas50)

"Y al final (pero no al último), a los jugadores, razón central por la que empecé a ser entrenador: para enseñarle a jugar a los pibes de mi club, el Deportivo San Andrés. Ahí fue cuando me enamoré del básquet, de enseñar y de ser parte de un equipo", valoró Lamas.

"Me despido orgulloso del camino transitado, sabiendo que me dediqué apasionadamente y que di todo de mí en la búsqueda de la mejora constante. No me guardé nada. Es hora de aprender cosas nuevas y trabajar en el deporte desde otro rol", terminó.

manu.jpg Manu Ginóbili saludó a Lamas tras el anuncio

La trayectoria de Julio Lamas

En el país fue entrenador en Sport de Cañada de Gómez, Olimpia de Venado Tuerto, Boca, San Lorenzo, Ben Hur, Libertad y Obras Basket.

En España dirigió al Real Madrid, TAU Cerámica y Alicante.

Pasó dos veces por el seleccionado nacional entre 1997-1999 y 2011-2014, siendo uno de los entrenadores importantes en la historia de la Generación Dorada.

Conquistó cinco veces la Liga Nacional de Básquet, una con Boca, Ben Hur y Libertad y dos con San Lorenzo, el club de sus amores.

de Básquet, una con Boca, Ben Hur y Libertad y dos con San Lorenzo, el club de sus amores. Fue el mejor entrenador de la LNB en las temporadas 1990-91, 1996-97, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08 y 2010-11.

Su nuevo camino en el fútbol

Lamas pasaría a formar parte del cuerpo técnico de fútbol que encabezará Abel Balbo y de hecho fue ofrecido en estas horas a San Lorenzo, club con el que tuvo un exitoso vínculo en el básquetbol.

El propio Balbo, hace algunas semanas, reveló que Lamas forma parte de su proyecto e incluso reconoció haber estado en conversaciones con Newell's y otros equipos.

Abel Balbo, de 55 años, tuvo experiencias como entrenador en equipos menores de Italia, donde vive.