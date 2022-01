Gabriel Deck, otra vez en el Real Madrid

deck.jpg Gabriel Deck vuelve al Real Madrid tras su paso por la NBA

"Es un orgullo y un privilegio estar aquí de nuevo", afirmó el nacido en la ciudad santiagueña de Colonia Dora hace 26 años, quien pasó satisfactoriamente el reconocimiento médico.

Incluso, Deck había estado presente en el estadio el domingo cuando el equipo Merengue venció al Casademont Zaragoza por 94- 69.

Gabriel Deck: "El Real Madrid significa todo para mi"

"El Real Madrid significa todo para mí, lo echaba de menos. He vivido muchísimos momentos muy bonitos y eso me ha llevado a tomar la decisión de volver. Quiero agradecerles el apoyo y que se queden tranquilos porque voy a dar el máximo como lo hice hasta el último momento cuando me tocó irme", completó Gabriel Deck.

La palabra del Tortu Deck

"La primera vez que vino aquí teníamos claro que era un jugador que podía crecer mucho con nosotros, puede jugar dentro y fuera, nos da mucha versatilidad, entiende el juego y eso no va a cambiar", explicó el entrenador español Pablo Laso.

Así se terminan dos semanas de incertidumbre para el alero de la Selección argentina, que hace 14 días fue cortado por los Thunder, donde tuvo una participación residual desde su llegada.

En la NBA, Gabriel Deck jugó los últimos 10 partidos de la fase regular de la 2020-21 con la franquicia, pero en la actual sólo había participado en 7 encuentros con un promedio de 8,0 minutos, 2,6 puntos, 0,9 rebotes y 0,7 asistencias.

La trayectoria de Gabriel Deck

Quimsa 2009-16 *

San Lorenzo 2016-18 **

Real Madrid (España) 2018-21 ***

Oklahoma City Thunder (Estados Unidos) 2021-22

Real Madrid (España) 2022

Selección Argentina 2015-22****

*Fue campeón de la Liga Nacional, el Súper 8 y la Liga Sudamericana.

**Fue campeón de la Liga Nacional (2), el Súper 4 y la Liga de las Américas

***Fue campeón de la Liga ACB, la Copa del Rey y la Supercopa de España (3)

****Fue campeón de los Juegos Panamericanos y subcampeón del Mundial