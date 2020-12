Facundo Campazzo: "Era un paso que necesitaba dar"

"Seguro me chocaré con la pared miles de veces este año, pero bienvenidos sean esos errores para tener el proceso de la adaptación", dijo el basquetbolista de 29 años.

campazzo.jpg

En otro segmento de la nota, Campazzo aseguró que le va "cayendo la ficha" de todo lo que significa ser parte de esa competencia, a la que llega luego de haber disputado un par de partidos amistosos, en los que se lo vio en buena forma.

"Es increíble. Tenés todas las facilidades para que el jugador piense solamente en entrenar y jugar", remarcó sobre lo que vive en su nueva ciudad de residencia y lo que le otorga su club.

Respecto del basquetbolista que se podrá apreciar en los Nugetts, contó que el entrenador (Michael Malone) le dijo que sea "el mejor Facundo Campazzo posible. Me trajeron acá por mi estilo de juego y me dijeron que no quiera hacerlo como otro", advirtió.

Denver Nuggets recibirá este miércoles a Sacramento Kings desde las 23 de Argentina, y existen muchas posibilidades de que Campazzo sume sus primeros minutos oficiales en una NBA y se convierta en el 13er. argentino en jugar en esa liga.

Arrancó la NBA con dos partidos

Este martes por la noche comenzó la liga con la derrota del vigente campeón Los Angeles Lakers ante Los Angeles Clippers, por 116 a 109 con una notable tarea de Paul George en el vencedor, quien culminó con 33 puntos.

En el otro cotejo celebrado anoche Brooklyn Nets venció 125 a 99 a Golden State Warriors, en el debut del entrenador Steve Nash, en un cotejo jugado en el Barclays Center.