"Hoy termina una etapa en mi vida, la más importante y feliz que he vivido hasta el momento. Es el día en el cual me despido de este hermoso club, que fue más que eso, fue una segunda casa, lugar en el cual he pasado la mayor parte de mi vida. Lloré, me frustré, me enoje, me divertí y fui totalmente feliz", dijo hace unos días Villa en su cuenta de Facebook tras despedirse de Regatas.

Y añadió: "Muchas gracias a los técnicos y compañeros de equipo, los quiero mucho. Y especialmente gracias a mis amigos, voy a extrañar el día a día en el club con cada uno de ustedes, pero sé que ustedes van a estar para mí como yo para ustedes y cuando menos se lo imaginen vamos a estar entrenando en una cancha todos juntos. Ojalá que nuestros caminos se vuelvan a cruzar. Muchas gracias".

Según dijo Básquet Plus, a principios de este año el nuevo encargado de la Varese Academy, Stefano Bizzozi, armó un campus en Córdoba con 15 chicos de todo el país. Fueron seleccionados cuatro jugadores, pero viajaron tres a Italia porque uno dio positivo de coronavirus.

Maidana (1.98, ala pivote) de Córdoba, Villa (1.83, base) de Mendoza y Marchiaro (1.92, escolta) son categoría 2004, se fueron en avión a Madrid, luego a Milano, y desde allí fueron llevados en camioneta a Varese. Scola (juega en el primer equipo del Varese) trató con mucha amabilidad a los tres argentinos y prometió ayudarlos.