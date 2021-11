Delfino y un regreso soñado en el debut del Che García

delfino-2.jpg Carlos Delfino tuvo un notable regreso a la selección en el debut del Che García como entrenador

"Ni en el mejor de los sueños hubiese pensado que iba a volver a ponerme esta camiseta", expresó Carlos Delfino, quien no jugaba por Argentina desde los Juegos Olímpicos de Río 2016. “Es para llorar. Estoy re contento. Ni en el mejor de los sueños pensaba que me iba a volver a poner esta camiseta, que iba a escuchar ese coro. Tengo un presente que me encanta en Italia, pero siempre miro para acá para ayudar. Estar de vuelta es único”, expresó emocionado.

El último exponente de la Generación Dorada fue la figura de un equipo que tuvo como titulares a otros dos veteranos como Marcos Mata (35 años) y Nicolás Romano (34) y que este sábado, a las 22.10, volverá a enfrentar al mismo rival.

La emoción de Delfino

Los jóvenes del equipo del Che García

No solo la experiencia de Delfino brilló en el debut de Néstor Che García como entrenador ya que el joven Agustín Barreiro, de 22 años, fue la revelación al aportar 17 puntos, 9 rebotes y 2 tapas, mientras que Juan Francisco Fernández hizo su estreno en la competencia internacional con 2,10m. y apenas 19 años recién cumplidos.

Ambos aportaron a un triunfo argentino que no dejó dudas y se completó con los siguientes parciales: 24-19, 48-35, 67-52 y 93-67.

Argentina - Paraguay | Highlights - #FIBAWC 2023 Qualifiers

Entre los mendocinos, Federico Aguerre aportó 3 rebotes y un par de asistencias, mientras que Martín Fernández tendrá este sábado la chance de estar entre los 12 convocados.

De esta manera, Argentina comenzó a desandar el camino hacia el Mundial 2023 que se jugará en Japón, Filipinas e Indonesia, dentro del que el próximo desafío, después del partido de este sábado, será en febrero ante dos rivales más exigentes como Venezuela y Panamá, equipos que se enfrentaron este viernes con victoria venezolana por 77-56. .