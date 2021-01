Campazzo tuvo un gran partido y Denver Nuggets volvió al triunfo

Además, el exjugador de Peñarol de Mar del Plata, de 29 años, terminó con una planilla de 15 puntos, como consecuencia de haber encestado 0-1 en dobles y 5-7 en triples.

El habitual base titular del seleccionado argentino (quien se desempeñó básicamente como escolta) completó su muy buena faena con 3 robos, 2 asistencias, un rebote y una tapa. El único aspecto deficitario se dio en una pérdida de balón, en el primer tramo de su irrupción en el Target Center de Minneápolis.

https://twitter.com/NBALatam/status/1345928107270803456 ,



Lo mejor de la noche de @facucampazzo, en la victoria de los @nuggets frente a los Timberwolves. pic.twitter.com/L6VNBScUSs — NBA Latam (@NBALatam) January 4, 2021

"Estoy contento por la victoria. La necesitábamos, la buscábamos, trabajamos muy fuerte para eso. Veníamos de un par de derrotas muy duras. Hicimos una gran defensa. Todo el equipo dio un paso adelante, debemos mantener esa manera de jugar, porque nos dará cosas buenas", destacó Campazzo entrevistado por la transmisión oficial d la NBA.

"Estoy viviendo algo totalmente distinto a lo que estaba acostumbrado pero a eso vine, a tratar de adaptarme lo más rápido posible a esta liga. Me siento me bien, con confianza. Mis compañeros y el técnico me apoyan. Tengo que aprovechar cada minuto que me toque", dijo el ex jugador del Real Madrid, quien llegó a Denver Nuggets hace solo algunas semanas.

"Sé que tengo un rol distinto a lo que venía acostumbrado, lo tengo claro. Disfruto mucho del día a día, aprendiendo de la NBA. Será un año de transición. No me estoy volviendo loco, estoy tranquilo, trabajando duro y tratando de aprovechar cada chance", finalizó.

https://twitter.com/NBALatam/status/1345941795402821635 "Fue un sentimiento maravilloso"



️ La palabra de @facucampazzo después de su PARTIDAZO ante los Timberwolves. pic.twitter.com/dqkbunhwnD — NBA Latam (@NBALatam) January 4, 2021

Campazzo arrancó su participación en el comienzo del segundo cuarto. Al cabo de ese segundo capítulo encestó su primer lanzamiento a distancia, cuando restaban 7m. 06s. También diseñó su primer robo de balón.

En el tercer cuarto, el cordobés consiguió un recupero más. Aunque lo mejor de su repertorio llegó en los últimos 12 minutos, en los que Campazzo aportó 12 tantos, como consecuencia de cuatro triples encestados sobre seis intentos.

En la previa del partido se dio un encuentro entre el exjugador de Peñarol y su comprovinciano Pablo Prigioni (ex New York Knicks) y actual asistente técnico del DT de los Timberwolves, Ryan Saunders. Ambos compartieron equipo en la Selección y hoy son los dos argentinos en la NBA.

campazzo-prigioni-1.jpg Campazzo y Prigioni: encuentro cordobés antes de Denver Nuggets vs, Minnesota Timberwolves.

https://twitter.com/manuginobili/status/1345915354132979714 5to!! 15 puntitos para el pequeño gigante! — Manu Ginobili (@manuginobili) January 4, 2021

El máximo anotador de los Nuggets (2-4) resultó el armador Jamal Murray, quien terminó con un balance de 36 puntos (10-13 en dobles, 3-7 en triples, 7-9 en libres), 5 rebotes y 4 asistencias.

Mientras que el interno serbio Nikola Jokic estableció un ‘triple-doble’ con un saldo de 19 puntos, 12 rebotes y 12 pases gol.

En los Timberwolves (2-4) se lució el escolta Malik Beasley, con una planilla de 25 tantos, 7 rebotes y 5 asistencias.