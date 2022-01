Campazzo sorprendió a todos con sus dichos

campazzo-denver2.jpg Campazzo hace casi todo bien en los Nugetts.

"Me están tocando más minutos, y tengo un desafío lindo de ser el base de la segunda unidad, es un lindo desafío y lo disfruto, sacando el último partido me siento muy bien, es parte de la adaptación, con buenos y malos partidos, es algo normal en una temporada larga", analizó.

En la temporada actual de la NBA, Campazzo lleva 6.8 puntos, 2.1 rebotes, 4.2 asistencias en 22.2 minutos a lo largo de los 41 partidos.

"El día que tome la decisión de venir sabia que tenia que dejar el ego de lado porque iba a tener menos impacto y menos tiempo la pelota en la mano, lleva un periodo de adaptación en el que aún sigo, no es fácil. Trato de no leer las críticas", comentó el ex base de Real Madrid de España.

campazzo-denver.jpg El base cordobés Campazzo la está rompiendo en Denver.

"No me pongo a pensar que es mi última temporada de contrato, es demasiado desgaste físico y mental jugar tantos partidos, sumar minutos, viajes, todo lo que conlleva una temporada, y encima sumarle lo que puede llegar a pasar. No es que fuerzo no pensar, no pienso que me influya a la hora de jugar, creo que vivir el presente es le mejor manera de llevar esto", concluyó Campazzo.