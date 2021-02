Campazzo engañó a LeBron James con un pase "mágico"

campazzo1.jpg

La ausencia de Will Barton abrió un hueco en la rotación de Denver, que Campazzo aprovechó al máximo. Con Monte Morris en el quinteto titular, el ex jugador de Peñarol quedó como único base suplente, por lo que ya ingresó al partido cuando promediaba el primer cuarto y respondió con buenas defensas, puntos y asistencias. Así se fue ganando la confianza del técnico Michael Malone, que le dio dos entradas en el primer tiempo.

Con el correr de los minutos, Campazzo fue exhibiendo lo mejor de su repertorio, con puntería desde larga distancia y jugadas para los compactos de las acciones más vistosas de la noche: además de varios pases de faja, el argentino se lució con un pase sin mirar a Zeke Nnaji, que le rozó la oreja a Kyle Kuzma, y dos acciones en las que tuvo a LeBron James de inesperado actor secundario: en la primera, el astro se vio sorprendido por el argentino, que le robó desde atrás y con un salto felino un rebote que LeBron creía asegurado. Y luego le desvió un pase que terminó con una corrida sencilla del argentino para convertir un doble.

"Facu fue una gran parte de esta victoria", lo elogió su entrenador tras el partido. "No tiene miedo, no le teme a los enfrentamientos, no le teme a los momentos. "Es un guerrero, y después de 25 partidos que hemos jugado, sabemos que cuando él está en la cancha, suceden cosas buenas", completó el técnico.

Con los 15 puntos anotados, igualó la marca que había logrado el 3 de enero en el partido ante Minnesota, mientras que quedó a una asistencia de las cinco que consiguió ante Utah justo antes de lesionarse en la rodilla o ante Sacramento, en uno de sus primeros encuentros en la competición. Además, con 26 minutos igualó la permanencia en la cancha que había tenido ante los Wolves el 5 de enero.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTNTSportsAR%2Fstatus%2F1361161410223497216 Facu Campazzo haciendo de las suyas: parte 1000 pic.twitter.com/8xsCCMPWR9 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 15, 2021

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FHDB_ok%2Fstatus%2F1361186968978259974 El mejor partido de Facundo Campazzo en la NBA llegó contra los vigentes campeones:



15 puntos

4 asistencias

2 robos

50% TC

3 triples

+11 con él en cancha



Creando muchos espacios para sus compañeros y jugando de base puro como hoy, van a llegar más partidos como este. pic.twitter.com/g9HJD87aU5 — Hablemos De Básquet (@HDB_ok) February 15, 2021

Resumen del partido