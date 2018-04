Fiebre por las pickups en Mendoza

Por Damián Weizman

Director de medios Cuyomotor





Si este será el año de las pickups a nivel nacional, ni hablar de lo que pasa en Mendoza . Es que se sabe que los mendocinos somos más fans de las "chatas" que en el resto del país y así los corroboran los datos. Con el cierre de patentamientos del primer trimestre 2018, el vehículo que resultó como el más vendido en Mendoza resultó la hasta ahora imbatible Toyota Hilux.





Esto es todo un dato si tenemos en cuenta que de acá a un año ya se van a estar vendiendo tres nuevas camionetas medianas en nuestro país y en Mendoza, con lo cual el panorama se traza mucho más caliente para los próximos meses. No olvidemos que ya salió en una especie de preventa la Mercedes Benz Clase X, una pickup que llega para patear el tablero en lo que se refiere al mix todoterreno y de alto confort interior.





La "chata" de la marca top alemana no viene a ser un objeto de lujo sino a pelearle a las grandes de la Argentina. Pero no llega sola, sino que desde la misma planta cordobesa, primero aterrizarán la Nissan Frontier ahora made in Argentina y la Renault Alaskan.





Así, las nuevas jugadoras vienen a hacer ruido y tratar de cambiar el uno, dos y tres en el podio nacional de las camionetas, conformado en ese orden por Toyota Hilux (lidera tranquila), VW Amarok y Ford Ranger. De hecho, estas últimas están apostando a desplegar todo su arsenal por estos meses en nuestra tierra, con grandes eventos y acciones para demostrar su poder de fuego todoterreno (ver recuadro)





Los números mandan

Con los números del primer trimestre de la Asociación de Concesionarios de la Argentina (Acara) se supo que Toyota marcó su liderazgo en Mendoza con el primer y segundo puesto de 0KM más vendidos, con dos de sus vehículos: por un lado la pick up Toyota Hiliux y con el pequeño Etios.





De esta forma, de enero a marzo, los que mandan por estas latitudes en el Top Five son: Toyota Hilux (647), Toyota Etios (508), Chevrolet Onix (485), Fiat Palio (454) y Peugeot 208 (447). Es decir que el número uno no es un auto, sino una camioneta. Veamos qué pasa en el mismo período a nivel país: Chevrolet Onix (11.235), Toyota Etios (10.961) y Hilux (10.817), seguidos por Ford KA, Volkswagen Gol y Chevrolet Prisma.





Pero nuestro foco está puesto en las camionetas y es allí es donde el panorama cambia y se despega de lo que sucede a nivel nacional. El ranking queda de la siguiente manera: Toyota Hilux (647), VW Amarok (271), Renault Duster Oroch (172), Chevrolet S10 (169) y Ford Ranger (142). Una tendencia que difiere con las posiciones de la tabla nacional, que tiene estas ubicaciones en el segmento: Toyota Hilux, Volkswagen Amarok, Ford Ranger, Renault Oroch, Fiat Strada y Chevrolet S10.





En busca de clientes

Mercedes Benz empezó a tentar a consumidores este año con un adelanto en la preventa de la Clase X, pickup mediana que se producirá a fines del 2018 en la planta de Santa Isabel Córdoba y se comercializará a principios del 2019.





Mientras que el mes pasado la Feria Expoagro (en Buenos Aires) fue una vidriera para las "chatas" que buscaban reposicionarse con novedades. Allí debutó la poderosa Amarok V6 en versión Comfortline, que ofrece menor dotación de equipamiento que las configuraciones existentes hasta hoy con la motorización más potente del mercado.





También se lució en ese contexto la nueva Frontier SE Plus, un vehículo orientado al segmento agroindustrial, que ofrece como diferenciales su barra y estribos laterales de acero inoxidable, llantas de aleación de 16 pulgadas y bedliner aspreado, una pintura protectora de caja que hasta el momento solo tenía la versión tope de gama. La Frontier es la 12va generación de pickups Nissan y la 8va generación que se ofrece en América Latina. En los próximos meses ya tendremos la producida en la planta de Córdoba.





De la misma manera, todas las camionetas del mercado, ya sea las compactas o medianas, planifican modificaciones y acciones para los próximos meses para agitar un mercado automotriz en el que las pickups cada vez son más protagonistas.