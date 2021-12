Vettel dio la nota al recordar su pasado con Ferrari

vettel-aston-martin.jpg Vettel apenas logró un podio este 2021 con Aston Martin.

En el pasado, Sebastian Vettel había tenido muy buenas actuaciones con Ferrari (14 triunfos), transformándose en el tercer piloto más exitoso de la escudería italiana, por detrás de Michael Schumacher (72) y Niki Lauda (15).

Vettel no pudo coronarse campeón con Ferrari.

En esos seis años que estuvo en Ferrari, entre 2015 y 2020, Vettel no pudo consagrarse como el mejor, siendo subcampeón dos veces: 2017 y 2018. Con Red Bull, el piloto alemán venía de hilvanar cuatro títulos al hilo con Red Bull (2010-2013).

Vettel se consagró cuatro veces campeón con Red Bull.

Lejos de su mejor performance, Vettel no tiene la presión que tenía con las nombradas escuderías en Aston Martin.

Y a la hora de recordar su último por Ferrari, Vettel fue más que contundente: “Mi salida de Ferrari fue un poco extraña. A tenor de lo que pasó al final puedo decir que ahora estoy más feliz que antes. Pero no quiero perder mi tiempo hablando más de Ferrari. No se cumplieron los grandes éxitos que soñé que conseguiría con ellos. Queríamos ser campeones del mundo y no pasó”.

De todos modos, Vettel le puso fichas a Ferrari: “Volverá a dominar. Es cuestión de tiempo. Mercedes y Red Bull están siendo descaradamente superiores. Pero en algún momento Ferrari volverá a ganar y se convertirá en campeón del mundo”, aseguró.

“Las nuevas reglas dan esperanza a todos. Hay que esperar para ver cómo se desarrolla todo. No sabemos si habrá más igualdad y si habrá más adelantamientos”, detalló.