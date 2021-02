Terrible accidente múltiple en las 500 millas de Daytona

Keselowski, Logano, Kyle Busch y Austin Cindric fueron los principales afectados en el choque, al perder el control en la curva y estrellarse entre sí, además de hacerlo contra el muro de contención. De todos modos, lo que más preocupación y desconcierto generó fueron las llamas que se elevaron después del impacto de los autos, todos a gran velocidad.

Sin embargo, al tratarse de la última vuelta, la carrera solo sufrió una bandera amarilla preventiva. Los equipos de auxilio saltaron de inmediato a apagar cualquier foco de incendio restante, mientras los pilotos salían de sus vehículos sin lesiones aparentes.

En medio de todo, Michael McDowell atravesó a toda velocidad la zona del choque para ganar el Daytona 500. El piloto norteamericano lideró sólo la vuelta final -en realidad, ni siquiera en parte-.

McDowell mantuvo la velocidad y pasó junto a los coches que seguían girando sin control para ponerse como líder y alzarse con la victoria cuando la NASCAR puso fin a la carrera por seguridad.

Tras el paso de McDowell se desató el caos, con una enorme pila de autos que no lograron evitar a Keselowski y Logano. Las colisiones se fueron encadenando y varios autos empezaron a arder por el Circuito Internacional de Daytona mientras terminaba la carrera este lunes de madrugada, casi nueve horas después de que comenzara.

McDowell, un piloto de Arizona de 36 años, comenzó la carrera con las apuestas 100-1 en su contra y parecía no creérselo tras ondear su primera bandera de ganador. "Tantos años luchando confiando en una oportunidad como esta", declaró. Y agregó: "Somos campeones del Daytona 500. No lo puedo creer. Por suerte pude conseguirlo".

FINAL LAPS: Michael McDowell avoids massive wreck to win the 2021 Daytona 500 | NASCAR ON FOX