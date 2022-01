Raikkonen mató a la F1: "Hay mucha más mierda de lo que la gente ve desde fuera"

kimi-raikkonen2.jpg Raikkonen se alejó de la F1 y ahora disfruta de su familia.

El ex campeón mundial, a sus 42 años, disparó con todo y salpicó con crueldad el mundo de la F1: “Muchas cosas son muy falsas aquí, así que, mentalmente, será muy bueno estar fuera de toda esa mierda por un tiempo. Aquí hay mucha más mierda de lo que la gente ve desde fuera. Hay muchas cosas que no tienen sentido, al menos en mi cabeza, de lo que sucede aquí. Todo tipo de tonterías que circulan por ahí. Todos lo sabemos, pero nadie lo dice. Cosas que ni siquiera creo que deberían ocurrir”, aseguró en una entrevista con Autosport.

kimi-raikkonen1.jpg Raikkonen no tuvo piedad a la hora de hablar de la F1.

Siguiente en esa línea, Raikkonen le apuntó al dinero y al poder como grandes obstáculos en la Fórmula 1. “El dinero cambió las cosas, como en cualquier deporte. Cuanto más pones, más política hay. En general, en cualquier país, hay cosas que la gente nunca sabe hasta que estás dentro de todo. Está claro que el dinero y el poder juegan un papel importante. Supongo que la gente quiere tener poder. Creo que habría muchos en la F1 que son políticos y a los que les iría bien en la política real. La Fórmula 1 perdió el norte y fue así durante muchos años. Pero tal vez la gente se dé cuenta ahora. Sé muchas cosas que suceden, pero no me involucro. No creo que sea muy saludable para ti si lo haces”, apuntó.