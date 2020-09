Michael Schumacher y su reinado están en peligro

Lewis Hamilton, líder del campeonato mundial de 2020 de Fórmula 1, buscará además el domingo encaminarse hacia su séptimo título, lo que en caso de conseguirlo le permitiría también igualar las siete coronas de Michael Schumacher, quien dominó la Fórmula 1 entre 2000 y 2004, según consignó el periódico catalán Sport.

schumacher1.jpg

El británico, de 35 años, pretende superar la plusmarca del hasta ahora piloto más laureado de la historia de la Fórmula 1, pero antes deberá igualarla este fin de semana en el circuito de Sochi, la ciudad balnearia, al borde del Mar Negro.

El piloto de Mercedes ganó cuatro veces (2014-2015-2019-2019) en Sochi, un escenario que le sienta muy bien a Mercedes, puesto que la escudería también se coronó con el alemán Nico Rosberg (2016) y el finlandés Valtteri Bottas (2017).

hamilton1.jpg

"Nunca fui una persona de récords. Pero, por supuesto, cuando mi nombre es mencionado al lado de una persona a la que admiré desde chico, no dejo de asombrarme", expresó Lewis Hamilton al referirse al alemán Michael Schumacher.

schumacher.jpg

El británico viene de ganar el Gran Premio de la Toscana en Italia y acumula seis victorias en nueve carreras durante 2020 en la Fórmula 1, lo que le permite ser cómodo líder con 190 puntos, 55 más que su compañero Bottas y 80 por encima del neerlandés Max Verstappen, de Red Bull.

Vettel habló de Michael Schumacher

El piloto alemán de la Fórmula 1 Sebastian Vettel negó este miércoles que su traspaso de Ferrari a Aston Martin, que se concretará en 2021, pueda ser comparado con el tramo final de la carrera de su compatriota Michael Schumacher, y opinó que " esas comparaciones no conducen a nada".

"Las comparaciones con Michael Schumacher no conducen a nada, no llevan a ninguna parte. No son situaciones para analizar en este momento", expresó Sebastán Vettel, de 33 años, en declaraciones a la revista germana Bild.