Lance Stroll no fue sancionado y mantuvo la pole en la F1

El canadiense tuvo que justificar ante la FIA cómo había hecho su mejor tiempo en una vuelta en la que le mostraron una bandera amarilla porque Sergio Pérez hizo un trompo delante de él. El equipo pudo probar gracias a la telemetría que Lance Stroll soltó el acelerador, dejo rodar el coche en la curva y únicamente volvió a pisar el acelerar después de pasar donde estaba Checo Pérez. Los comisarios reconocieron que ello no se evidencia en los tiempos del sector por cómo mejoraba la pista.

UN SUEÑO HECHO REALIDAD

“Estoy en shock, no me esperaba esto. Me sentí con mucha confianza dentro del coche. La pole ha sido muy especial, es uno de los mejores momentos de mi carrera. He soñado con esto desde pequeño y es muy importante para mí”, señaló un exultante Lance Stroll.