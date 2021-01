Grosjean: "Los que me rescataron fueron héroes"

La prueba final de que el halo es efectivo llegó tras el accidente de Romain Grosjean en Bahrein.

ACCIDENTE Grosjean GP Baréin F1 2020

El francés, uno de los mayores críticos del halo, ahora aseguró que aquel accidente de Jules Bianchi y posterior imposición de la FIA, le salvaron la vida.

“La gente dice que los pilotos de carreras hacemos cosas extraordinarias. Pero no, no. Los médicos salvan vidas. Son excepcionales. Los bomberos son excepcionales. Si en el futuro puedo salvar una vida a través de mi experiencia, como lo hizo Jules por mí, Jules me salvó la vida, entonces tendré un fuerte legado en el automovilismo. Ese sería probablemente mi mayor orgullo”, indicó Grosjean en una entrevista.

grosjean1.jpg

Y agregó: “Los que me rescataron fueron héroes, pero dijeron ‘No, no. Simplemente estábamos haciendo nuestro trabajo’. Yo siento que estaba haciendo lo mismo. Simplemente estaba haciendo mi trabajo. Como piloto de carreras y también como padre, para asegurarme de que mis tres hijos tengan a su padre de la mejor forma posible en sus vidas. Fue instinto de supervivencia. Nunca entré en pánico, nunca estuve estresado. Todo fue matemático e incluso cuando me quité los guantes consciente de que tenía quemaduras en las manos, cada paso fue racional. No sé si naces con ese instinto o si es algo que puedes mejorar en tu vida, pero eso me salvó”.