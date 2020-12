El TC despide a un piloto que anunció su retiro

A través de una carta, el piloto bonaerense del TC decidió ponerle fin a su carrera deportiva y seguirá al frente de su equipo, el LCA Racing, para trabajará en pos de mejorar distintos aspectos de la categoría: "Me llegó el momento en el que no sentí ganas de subirme al auto. Fue justamente el sábado en San Juan. No me pidas explicación".