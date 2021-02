El piloto Pierre Gasly dio positivo en coronavirus

"Hola a todos, espero que estéis bien y seguros. Quiero contarles que he dado positivo por COVID-19. Se lo he comunicado a todos con quienes he estado en contacto estos últimos días”, sostuvo el ganador del Gran Premio de Italia 2020, en el tradicional circuito de Monza.

Pierre-Gasly-Formula.jpg Gasly, inesperado vencedor del GP de Italia por sanción a Hamilton.

“Actualmente me encuentro aislado y siguiendo el protocolo indicado por las autoridades sanitarias locales. Me siento bien y continuaré siguiendo mi plan de entrenamiento desde casa mientras permanezco en cuarentena", escribió.

Luego de conocido el contagio de Gasly, la nómina de pilotos que pasaron por Covid-19 se elevó a seis, desde que se inició la pandemia.

El primero resultó el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, flamante piloto de Red Bull, que no pudo correr las dos competencias de Silverstone.

También estuvo afectado su excompañero de Racing Point, el canadiense Lance Stroll, quien se perdió el Gran Premio de Eiffel, disputado en octubre pasado en Nurburgring.

El campeón mundial, Lewis Hamilton, no pudo participar con su Mercedes en el penúltimo Gran Premio de la campaña 2020, en Sakhir (Bahrein).

Una vez finalizada la temporada, los otros dos pilotos, cuyos tests arrojaron resultados positivos son el británico Lando Norris (McLaren) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari)