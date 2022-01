El corredor Francisco Moreno fue recibido como un héroe por su logro en el Dakar

francisco-moreno.jpg Francisco Moreno fue recibido por familiares y seres queridos en el aeropuerto de Mendoza. Luis Rodríguez

Apenas pisó suelo mendocino, tras su periplo por Arabia Saudita, Francisco Moreno reveló: “La verdad que estoy muy contento, no me lo esperaba nunca este resultado. Fuimos a buscar la meta y el objetivo se cumplió, que era lo principal. La carrera se planteó para terminar en el segundo puesto hasta el último día, donde estuvimos peleando minuto a minuto con el competidor que venía tercero. Contento de poder traer a Mendoza el segundo puesto”.

Moreno hizo historia fue el primer argentino en obtener el segundo puesto esa competencia, de la que tomó parte por primera vez y es el primer piloto del Valle de Uco que consiguió ese lauro.

francisco-moreno1.jpg Francisco Moreno dejó a Mendoza y Tupungato bien arriba en el Dakar 2022. Luis Rodríguez

“No entiendo nada… aún no caigo. No entiendo el valor y sacrificio que tiene. Estamos felices. Me deja una enseñanza grandísima y es un aprendizaje que año a año te va cambiando la cabeza. Ahora quiero descansar unos días junto a familia, mis seres queridos. Luego, dentro de un mes, tenemos el Campeonato Sudamericano de Rally. Trataremos de seguir con las competencias durante el año”, detalló el piloto valletano, que aún está en boca de todos por lo logrado.

Francisco-Moreno-Dakar-2022-2.jpg Orgulloso, Francisco Moreno muestra de dónde es oriundo tras quedar segundo en el Dakar 2022.

Arabia, un lugar único

“Los primeros días estuvimos en un estadio, un lugar muy grande. Nos movimos por todo Arabia permanentemente. Los primeros días pasamos mucho frío. Pero luego, cuando nos fuimos al Sur, se empezó a poner más templado el clima. Y el cariño de la gente también se empezó a sentir. La verdad que estamos contentos de haber podido conocer otros lugares, otras culturas”, contó Moreno, mientras los presentes que fueron a recibirlo al aeropuerto escuchaban con atención.

Por último, deslizó: “No aguanto más. Me quiero comer un asado urgente. Allá tienen otras comidas y otros horarios para comer. Quería llegar y contaba los minutos para llegar a Mendoza”.