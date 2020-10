Danilo Gil comenzó una nueva etapa en el Turismo Pista

El Fiat Uno que usará es de su propiedad y tanto Gogo como Pablo, lo atenderán en pista: “Vamos a encarar una experiencia nueva dentro de una Clase que no conocemos y sobre un auto que debemos ir desarrollando. Es un proyecto arriesgado pero la capacidad del equipo que me acompaña está garantizada. Agradezco a Pablo y Gogo Paladini como así también todas las empresas que me acompañan en esta nueva etapa” .

Teniendo en cuenta que se trata de una fecha doble, desde este viernes hubo acción en el autódromo de Buenos Aires, con dos tandas de pruebas libres en horas de la mañana, donde Danilo le sacó el mayor provecho posible para tener una buena clasificación.