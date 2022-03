Canapino ganó en el TC y Santero terminó octavo

El piloto arrecifeño recorrió las 25 vueltas en 36m. 57s. 958/1000, a un promedio de 173, 333 kilómetros por hora.

canapino-TC.jpg Agustín Canapino ganó en el Turismo Carretera donde Julián Santero fue 8vo

La carrera mostró un dominio de principio a fin de Canapino, quien tomó la punta en la primera curva, ganándole en el ‘sorpasso’ a Germán Todino (Torino), y luego no abandonó más el liderazgo.

La diferencia se mantuvo hasta la vuelta 21, en la que Santiago Mangoni (Chevrolet) superó a Todino y se aseguró el segundo puesto, para concretar el 1-2 del equipo JP Racing.

Julián Santero no tuvo una buena final

"No fue la final que esperábamos, hicimos cambios pensando en el ritmo y no fui ni rápido ni con buen ritmo. Perdí tres puestos, no es lo que queríamos. Fue complicado mantenerlo en pista, me fatigó mucho y eso me hizo perder posiciones", explicó Julián Santero, quien finalizó 8vo.

Detrás de los tres que subieron al podio, el uruguayo Mauricio Lambiris (Ford) ocupó el cuarto lugar, el quinto puesto quedó en manos de Juan Cruz Benvenuti (Torino), mientras que Marcelo Agrelo (Torino) terminó en el sexto lugar.

Más atrás se encolumnaron Esteban Gini (Torino), Julián Santero, Jonatan Castellano (Dodge) y Juan Martín Trucco (Dodge) para completar los diez primeros de la clasificación.

El campeonato quedó encabezado por Todino con 117,5 puntos; seguido por Benvenuti, con 107; Lambiris está tercero con 104; el mendocino Santero figura cuarto con 100,5; mientras que el triunfador de la jornada, Canapino, trepó al quinto lugar, con 98.

En la telonera TC Pista, la victoria correspondió a Elio Craparo (Ford), escoltado por Otto Fritzler (Ford) y por Matías Canapino (Chevrolet).