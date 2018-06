ANSES debe decidir si le paga o no la pensión de vice a Amado Boudou

Es por una acción de amparo solicitada por los abogados del ex vicepresidente a raíz de que al día de hoy sigue sin poder cobrar el beneficio de la asignación vitalicia, tal cual lo contempla la Ley 24.018.

En su fallo, y luego de varias presentaciones hechas por los abogados de Boudou, la jueza intimó al organismo a que tome una decisión dentro del plazo de 20 días, bajo apercibimiento de notificar al Poder Ejecutivo Nacional para que se apliquen sanciones y se dé intervención a la justicia penal.

El 8 de mayo pasado la ANSES había solicitado un plazo de 10 días para contestar y, una vez vencido, volvió a excusarse al señalar que estaba "esperando una respuesta" del área técnica del organismo.

Los abogados de Boudou nuevamente reclamaron ante la jueza Rojas y, en su fallo, la magistrada explicó que "uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que tratándose de actuaciones administrativas, éstas se cumplan sin dilaciones injustificadas".

"En atención a la fecha de presentación del reclamo administrativo, quedó demostrado que transcurrió un plazo que excede de lo razonable para que la autoridad administrativa dicte el acto correspondiente" puesto que está "en mora con lo dispuesto por la normativa aplicable", indicó.

Advirtió la jueza que "en el supuesto que esta orden fuese desoída", se debe dar intervención a la justicia penal.

El amigo pidió su absolución

El empresario José María Núñez Carmona, amigo del ex vicepresidente Amado Boudou, pidió ayer su absolución ante el Tribunal que lo juzga por la compra de la ex Ciccone Calcográfica y sostuvo que la acusación en su contra no tiene suficientes pruebas.





A través de su abogado Matías Molinero, el empresario reclamó que se deje sin efecto el pedido de detención que hizo la Unidad de Información Financiera (UIF)al considerar que "ya estuvo sin ningún elemento preso durante 70 días".





El abogado Molinero expuso durante más de dos horas con ayuda de una pizarra para deslegitimar las pruebas presentadas por la Fiscalía, la Oficina Anticorrupción y la UIF sobre las reuniones de las que Núñez Carmona habría sido parte con los demás involucrados.





Los alegatos continuarán el próximo martes con la palabra de la defensa de Boudou y se estima que el veredicto se conocerá en agosto.