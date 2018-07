En el primer intento, fue su aliado, Marcos Niven del PD, quien rechazó dar su apoyo, y esta semana lo que desató la ira del Ejecutivo fue la maniobra del partido Intransigente que luego de prometer sentarse en sus bancas, finalmente no lo hicieron y la sesión se cayó.

El gobernador se justificó señalando que "he venido a cambiar las cosas y cuando eso pasa se tocan intereses". Tras arremeter contra los dueños de taxis, Cornejo se la agarró con la oposición pero también repartió sus reproches con la Justicia y amenazó con "salir a decir" quiénes eran los magistrados que no trabajaban.

"Con la modificación del Código de Faltas le damos competencia a cuatro jueces pero en lugar de ellos poner las quejas se fueron a hablar con la oposición para decirles que tienen mucho trabajo", se quejó y amenazante dijo: "Ya lo voy a publicar. Por ejemplo, el juzgado de Real del Padre está cerrado porque el juez vive en San Rafael, deja un cartel en la puerta con su número de teléfono y dice que tiene mucho trabajo".

Piu avanti!

"No me voy a dar por vencido ni aún vencido", aseguró con respecto a los dos intentos fallidos por avanzar en la ampliación de la Suprema Corte que la oposición.

"Estoy defendiendo el interés general quiero hacer las cosas mejor para toda Mendoza . Cuando quiero modificar la Corte no es porque quiero manejarla, a mí no me hace falta. A Paco Pérez le hacía falta, a muchos gobernadores les hacía falta. A mí no", remató.