Alejandro Fantino habló de su tatuaje: "Me apasiona el medioevo japonés"

Hace un par de días, Alejandro Fantino sorprendió a sus seguidores con una imagen de su brazo izquierdo siendo tatuado por su amigo Mariano Antonio.



El conductor charló sobre esta decisión que tomó sobre su cuerpo. "Decidí hacerme este tatuaje, hacía tiempo quería hacerme algo en mis brazos relacionado al arte japonés en todo sentido. Cuando fui la primera vez con Boca, en 2000, recorrí el país y me gustó su arte, las formas de sus pinturas e incluso la forma del dragón japonés que difiere del dragón chino. Me gustó la cromática del arte japonés, tiene un colorido especial donde resaltan el negro y el rojo", contó el animador de "Animales Sueltos".

Empezamos un trabajo artístico de meses de la mano de @american_tattoo y el maestro Mariano ANTONIO Historias de samurais para mis dos brazos.





Y describió: "Quería hacer algo relacionado a los samurai porque el medioevo japonés es una época apasionante, atrapante, de mucha ética. El samurai era una persona recta, con valores y conceptos claros de la vida. Tenía una paz espiritual tanto en la derrota como en el triunfo. Todo lo que rodea a esa época, me atrapó. He léido muchos escritores japoneses y me gusta cómo vivía un samurai. Nada lo movía de su eje".Para cerrar, el conductor afirmó: "Decidí que quien me tatúe sea un amigo como Mariano Antonio, de American Tattoo, porque ademas de ser un artista, quería que sea la tinta de un amigo y allí esté la energía de la amistad. Es más allá de hacerme un tatuaje: es dónde me lo hago y con quién me lo hago. Es una manera de homenajear la amistad que tengo con él".