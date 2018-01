Una modelo que desafía los estándares de la belleza

La mexicana Ruby Vizcarra, de 24 años, y que nació con albinismo, se ha convertido en modelo, pese a su apariencia poco habitual en las pasarelas. De acuerdo con Daily Mail, durante su niñez y adolescencia Vizcarra debió enfrentarse al 'bullying' por su piel y su pelo increíblemente blancos. Sin embargo, ella aprendió a aceptar su aspecto y ahora lleva una vida de modelo, mostrando al mundo la belleza de la gente albina.



"El albinismo es una condición genética que consiste en la falta de pigmento (melanina) en la piel, el pelo y los ojos. Las personas con albinismo somos muy sensibles al sol y a las luces fuertes, tenemos una visión reducida. Fuera de eso, somos como cualquier otra persona", explicó Ruby al hablar sobre su condición en una publicación en Facebook.





La joven nació albina al igual que su abuela, su hermana y su tía, pero nadie le explicó por qué era tan diferente y que eso estaba bien, publica el medio. Tampoco sabía cómo hacer frente al acoso en la escuela, donde los compañeros la llamaban "fantasma" o "rara".





"Yo me veía a mí misma como un fenómeno, no conocía lo que era el albinismo", explicó en Facebook. "Siempre me preguntaba, '¿por qué nací tan blanca?', '¿por qué me costaba abrir los ojos cuando había sol y mirar de lejos?', '¿por qué la gente me miraba todo el tiempo?'". Todo eso la deprimía y la hacía huir de la gente. Ocultaba su físico maquillándose y tiñéndose el pelo.





Al ser adulta todo cambió y Ruby no solo aprendió a cuidar su apariencia, sino que también decidió mostrarla al mundo. Ahora la joven trabaja para revistas y campañas publicitarias, y tiene más de 17.000 seguidores en Facebook. Asimismo, lanzó una organización llamada Movimiento Albino Latino, para apoyar a quienes nacen con este trastorno genético.