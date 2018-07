Una publicación de un hombre que mostró cómo cambió su aspecto físico después de dejar de tomar drogas, se hizo viral.



El usuario OutForChow compartió dos fotos. En la primera imagen, sacada hace dos años, se puede ver a un hombre de aspecto desaliñado posando para una foto policial. Lleva el pelo y la barba descuidados y sucios y tiene evidentes problemas en la piel. Según OutForChow, esta foto le fue tomada después de "una gran sobredosis de PCP / benzo".



En marcado contraste, la segunda imagen muestra a un hombre de aspecto saludable tocando la guitarra. El telón de fondo no es una pared de una comisaría de Policía y su piel tiene un brillo que no se ve en la primera foto.





El usuario reveló que quería celebrar que lleva dos años sin tomar drogas. "He pasado dos años sobrio, viviendo una vida maravillosa y siendo más feliz de lo que jamás pensé que podría ser", indicó citado por Daily Star. Confesó que ahora tiene éxito en la vida, está contento y vive rodeado de personas que realmente le quieren. "Sin duda, soy el hombre más afortunado de la Tierra", aseguró.



Su vida actual contrasta claramente con la anterior. "Tomé muchas drogas durante una década, perdí una pierna en un accidente con una escopeta, pasé algún tiempo en la prisión estatal, viví debajo de un puente, perdí todo lo que tenía, me alejé de mis seres queridos", recordó el exdrogadicto.



Muchos se asombraron al ver la transformación que experimentó el protagonista de las imágenes, y algunos le pidieron a OutForChow que escriba un libro sobre su experiencia.



Además, OutForChow recibió una avalancha de mensajes de apoyo desde que compartió su historia. Otros usuarios de Reddit destacaron que el hombre hizo "lo que muchos no pudieron" y observaron que ahora parece "mucho más joven". Más de 44.200 usuarios de Reddit votaron a favor de su publicación.