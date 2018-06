Un estudio demuestra que la gente nacida después de 1975 tiene menos cociente intelectual

Investigadores del Centro de Investigación Económica Ragnar Frisch en Noruega han demostrado que los resultados crecían en casi tres puntos porcentuales cada década para las personas nacidas entre 1962 y 1975. Pero entre los nacidos después de 1975, las puntuaciones caen en picado.





Las puntuaciones del cociente intelectual están en declive, revirtiendo una tendencia que vio a las calificaciones aumentar a un ritmo constante durante el siglo 20.





Investigadores del Centro de Investigación Económica Ragnar Frisch en Noruega han analizado las puntuaciones de cociente intelectual de aproximadamente 730.000 hombres nacidos entre 1962 y 1991. Encontraron que los resultados crecían en casi tres puntos porcentuales cada década para las personas nacidas entre 1962 y 1975. Pero entre los nacidos después de 1975, las puntuaciones caen en picado.





La causa de la disminución del cociente intelectual se debe a factores ambientales, y no a la genética, asegura Ole Rogeburg, investigador principal del Ragnar Frisch Center y coautor del estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.





"No es que las personas tontas tengan más hijos que las personas inteligentes, para decirlo crudamente", señala Rogeburg en una entrevista recogida por la revista Time. "Tiene que ver con el medioambiente, porque estamos viendo las mismas diferencias dentro de las familias", ha explicado.





Los factores ambientales incluyen diferencias en la forma en que se educa a los jóvenes, aumenta el tiempo de permanencia en Internet, los cambios en la nutrición y la lectura en general.





Esta tendencia a la baja es una reversión del efecto Flynn, un término que describe la gran mejora de las puntuaciones de cociente intelectual en muchas partes del mundo a lo largo del siglo XX. Según el estudio, el efecto Flynn alcanzó su punto máximo a mediados de la década de 1970 y ha disminuido en las últimas décadas.





Fuente: Antena 3