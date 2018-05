Un águila atrapa a un tiburón que había atrapado a un pez

Embed

Doc Jon, un fotógrafo basado en Florida (EE.UU), tomó una foto única en la que se ve el momento exacto en que un águila pescadora atrapa a un tiburón que a su vez había atrapado a un pez, informa Peta Pixel. Jon fue el testigo de una cadena alimenticia realmente exclusiva, y además tuvo la suerte de captarla con su cámara.Lo curioso es que al principio el fotógrafo no se percató de la originalidad de su foto, ya que estaba fotografiando a un águila que volaba a cierta distancia de él. Y solo en el momento de mirar las imágenes en el ordenador, tomó conciencia de que aparte del águila había más participantes: un tiburón en las garras del ave y un pez en la boca del tiburón."¡La mejor foto que he tomado! (Por contenido, no por calidad)", comentó Jon en su cuenta de Facebook. "Esto no es 'Photoshop', precisó.